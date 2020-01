[CES 2020] Concept UFO : le portable gaming d’Alienware… qui a de gros airs de Switch

Le CES 2020 aura été l’occasion d’apprendre que la Nintendo Switch influence jusqu’aux fabricants de PC Gaming. Alienware a ainsi présenté le Concept UFO, qui n’est autre qu’un ordinateur portable affublé de deux manettes détachables sur les côtés, à la façon des Joy-Con de la Switch ! Et comme on pouvait s’en douter, Alienware s’inspire plutôt « en grand » : l’écran de diagonale 8 pouces (!) s’affiche en FULL HD (1080p) et l’on peut imaginer sans peine que la machine abrite un processeur de compétition (non précisé). Cette bécane capable de faire tourner la plupart des jeux PC AAA fonctionne bien évidemment sous Windows 10. Malheureusement, ce rêve de PC gaming portable a bien peu de chances de devenir réalité, tout au moins dans un avenir proche : Alienware présente en effet son Concept UFO comme un proof of concept, c’est à dire une « vision » technologique de ce que pourrait être le PC gaming du futur. Mais au fait, 2020, ce n’est pas censé être déjà le futur ?