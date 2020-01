[CES 2020] SanDisk présente un SSD de 8 To et une clé USB/USB-C de 1 To

SanDisk a présenté un nouveau SSD qui va plaire à tous ceux qui stockent beaucoup de contenus : il embarque 8 To d’espace de stockage. SanDisk continue en tout cas sa tradition d’établir de nouveaux records de stockage à chaque CES de Las Vegas

Le SSD de 8 To peut se ranger dans une poche, explique SanDisk, et dispose d’une vitesse de transfert de 20 Gb/s. Il n’y a pas d’autres détails partagés pour l’instant, si ce n’est qu’il s’agit d’un prototype et qu’il n’est pas encore possible de l’acheter. SanDisk montre en tout cas qu’il travaille dessus et les consommateurs pourront mettre la main dessus d’ici quelques mois. Aucun prix n’est communiqué.

Un autre produit annoncé est une clé USB qui se veut double avec un port USB-A et un port USB-C. SanDisk explique que ce double support permet de facilement transférer des fichiers entre des smartphones, tablettes et ordinateurs portables qui ont un port USB-C avec des ordinateurs qui ont un port USB-A.

La clé propose 1 To de stockage et sera disponible au cours du premier trimestre de 2020 pour 249,99 dollars. Le prix en euros n’a pas encore été communiqué.