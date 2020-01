[CES 2020] Sony dévoile le logo de la PS5 et résume les nouveautés principales

Sony a participé au CES et a notamment évoqué la PlayStation 5. Ce fut assez bref pour le coup, il n’y a pas eu de nouvelle annonce. Il y en a eu une en réalité, mais c’est plus que léger : le logo officiel de la console. Le voici ci-dessous.

Il ressemble comme deux gouttes d’eau au logo de la PlayStation 4. On remplace le 4 par un 5 et le tour est joué.

Sony a également profité de sa conférence au CES pour résumer les nouveautés déjà évoquées de la PlayStation 5 ces derniers mois. Le groupe les a présentées petit à petit en exclusivité à Wired. On retrouve ainsi un son 3D, les fonctionnalités haptiques de la manette et les gâchettes qui s’adaptent pour avoir de la résistance, un SSD ultra rapide pour des temps de chargement toujours plus courts, du ray-tracing et enfin le support des Blu-ray 4K. « Notre promesse à la communauté PlayStation, forte de 100 millions de membres, est d’offrir le meilleur et le plus grand contenu, et d’offrir des expériences uniques aux joueurs avec une rapidité sans précédent », a indiqué sur scène Jim Ryan, le PDG de Sony Interactive Entertainment.

Il a également ajouté que Sony en dira plus sur la PlayStation 5 au fil des mois et a confirmé une nouvelle fois que la console sera disponible pour la fin d’année. La rumeur évoque une présentation de la PlayStation 5 en février, mais Sony ne dit rien sur le sujet pour l’instant.

D’autre part, Jim Ryan en a profité pour évoquer la génération actuelle. Il a indiqué que 106 millions de PlayStation 4 ont été vendues à ce jour, 1,15 milliard de jeux ont été vendus, 5 millions de PSVR ont été vendus et le PlayStation Plus compte 38,8 millions de membres.