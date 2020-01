[CES 2020] Amazon Alexa s’intègre dans de nouvelles voitures et peut payer l’essence

Amazon profite du CES de Las Vegas pour faire des annonces concernant Alexa. Son assistant personnel s’intègre un peu plus dans les voitures, tout comme Echo Auto qui va débarquer dans le monde entier.

Alexa est déjà disponible dans des dizaines de véhicules de constructeurs automobiles comme Audi, BMW, Ford et Toyota. Voilà maintenant que Lamborghini ajoute Alexa à sa gamme Huracan Evo et Rivian intégrera Alexa dans ses deux premiers véhicules entièrement électriques, R1S et R1T, ainsi que dans sa prochaine flotte de 100 000 fourgonnettes de livraison Amazon entièrement électriques. Les deux intégrations seront disponibles à partir de cette année, en plus des expériences Alexa déjà annoncées, qui seront déployées par General Motors et Volkswagen.

Toujours au sujet d’Alexa, Echo Auto va être lancé dans le monde entier cette année grâce à des produits créés par BOSS Audio, JVC Kenwood, iOttie, Nextbase, Pioneer et Sena, en plus d’Anker et Garmin. Pour rappel, Echo Auto permet d’ajouter Alexa à sa voiture (comme le montre l’image ci-dessus).

Enfin, les Américains pourront payer dans les stations-essence de Exxon et Mobil à l’aide d’Alexa en disant « Alexa, paye pour l’essence ». La transaction sera gérée par Amazon Pay directement.