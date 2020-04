Switch Pro en 2020 ? Une nouvelle Switch entrerait bientôt en production

La Switch Pro refait parler d’elle. Nintendo s’apprêterait à initier la production à grande échelle d’un nouveau modèle de la Switch à la fin du premier trimestre de 2020. La commercialisation aurait lieu au milieu de l’année, vers l’été.

L’information est partagée par Digitimes, un site taïwanais qui est connecté aux chaînes de production et qui a parfois de bonnes informations. Nous précisions « parfois » parce que le site s’est déjà planté à quelques reprises. Mais inversement, il a déjà eu juste avec certains indiscrétions.

Ce n’est pas la première fois qu’on entend parler d’une Switch plus puissante en tout cas. L’année dernière déjà, les rumeurs avaient évoqué une Switch moins chère et une Switch plus puissante. Le modèle moins cher s’est matérialisé avec la Switch Lite, mais Nintendo n’a encore rien communiqué sur une potentielle Switch Pro. Il semblerait qu’elle arrivera en 2020 maintenant.

Il n’y a pas d’informations concrètes sur cette Switch Pro pour l’instant, ce qui n’empêche pas certains d’y aller avec leurs prédictions. C’est notamment le cas de l’analyste Dr. Serkan Toto qui est persuadé que la Switch Pro prendra en charge la 4K, coûtera 399 dollars, supportera des cartouches d’une plus grande capacité, le tout avec plus de puissance.