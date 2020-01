[CES 2020] Powerstation Go : la batterie externe capable de recharger votre smartphone… et de faire démarrer votre voiture

Dans la liste des accessoires multitâches dévoilés lors du CES (ou plutôt qui seront dévoilés lors du CES), je voudrais la Powerstation Go, une batterie externe de 44 400 mAh (puissance 65 W) disposant de deux ports USB-A et d’un emplacement pour la recharge à distance Qi (5 W). Ainsi décrite, la Powerstation Go serait déjà une batterie externe tout à fait convenable (quoiqu’un peu épaisse), mais les fonctions de cette brique de lithium ne s’arrêtent pas à la recharge de smartphones et autres appareils électroniques. La Powerstation Go est en effet capable de donner un bon coup de jus à la batterie d’une voiture un peu trop « froide ». L’accessoire est même vendu avec deux pinces dédiées (et malheureusement non standard) ! Petite contrainte : la Powerstation Go devra disposer d’au moins 50% de charge restante pour être utilisée comme d’un démarreur de véhicule. La Powerstation Go sera proposée à la vente le 9 janvier prochain au prix de 140 euros environ. Plutôt bon marché pour l’ensemble des fonctions disponibles.