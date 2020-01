[CES 2020] MSI dévoile ses nouveaux portables gaming, les GE66 Raider et GS66 Stealth

MSI l’avait annoncé via une curieuse campagne de teasing assez geek, et ils sont bien présents lors du CES 2020. Qui ça ? Les nouveaux portables gaming pardi ! Le fabricant asiatique n’a pas encore livré toutes les infos nécessaires, mais l’on sait tout de même que le GE66 Raider disposera d’une dalle de 15,6 pouces avec un taux de rafraichissement de 300 Hz (en option) ! La batterie géante de 99,9 W devrait garantir de nombreuses heures d’autonomie sans fil à la patte, et le repose poignet est rétroéclairé. Un modèle Dragonshield Edition (avec un joli motif bien visible de loin sur la coque) sera aussi proposé à la vente.

Le GS66 Stealth dispose à priori de la même dalle 15,6 pouces rafraichie en 300 Hz, de la même batterie géante 99,9 W, et du même repose-poignet rétro-éclairé, mais la robe en aluminium laisse comprendre que ce modèle sera sans doute mieux doté niveau CPU et GPU. Malheureusement, l’officialisation de ces deux monstres gaming ne s’accompagne d’aucune fiche de specs. MSI ne précise ni les types de processeurs ou de cartes graphiques, ni la RAM ou la capacité de stockage, sans même parler du nombre de ports disponibles. Il faudra donc attendre l’ouverture du CES (demain donc) pour avoir droit à des infos plus complètes (cet article sera mis à jour en fonction).