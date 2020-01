Digital Dream Labs rachète les brevets et la propriété intellectuelle d’Anki (robots Cozmo et Vector)

Les petits robots mignons Cozmo et Vector ont-ils encore une chance d’être sauvé après la faillite d’Anki en 2019 ? L’ensemble des brevets, le copyright sur les marques (Anki, Vector, Cozmo, Anki Overdrive) ainsi que des éléments de propriété intellectuelle d’Anki ont été rachetés par la startup américaine Digital Dream Labs pour un montant non communiqué. H. Jacob Hanchar, l’actuel jeune CEO de Digital Dream Labs (et détenteur d’un MBA chez Carneggie Mellon, du sérieux donc…) espère pouvoir relancer la production des produits Anki Overdrive, Cozmo et Vector d’ici la fin de l’année en cours… et envisage même de lancer un projet Kickstarter concernant un Vector 2.0 Open Source !

Jacob Hanchar a sa petite idée sur les raisons de l’échec financier d’Anki (les ventes n’étaient pas en cause), et espère consolider le modèle économique de la société… via un système d’abonnement. En d’autres termes, l’achat futur d’un robot Cozmo ou Vector sera dorénavant lié à un abonnement dont le coût variera en fonction des services disponibles avec le robot (caméra de surveillance, assistant numérique, etc.). Anki Overdrive, le circuit de voitures dopées à l’IA, pourrait être le premier produit à retourner en rayon : les marges seraient suffisantes selon DDL, et surtout, l’assemblage en production resterait suffisamment simple pour envisager une commercialisation « rapide ».

Suite à ce rachat, Digital Dream Labs a contractuellement obligation de maintenir actifs les serveurs de cloud d’Anki jusqu’au 30 septembre 2020 (ce qui est essentiel pour le bon fonctionnement du Vector), mais la startup espère bien sûr qu’elle n’aura pas à appuyer sur le bouton « off » à cette date.