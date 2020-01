Disney+ supprime déjà des films de son catalogue

Disney+ est déjà un énorme succès, mais la firme aux grandes oreilles n’a pas vraiment tenu toutes ses promesses. Outre un catalogue de contenus moins exhaustif que prévu (même si ce dernier est bien achalandé), Disney+ avait réservé une mauvaise surprise en ce début d’année puisque plusieurs films d’animation, et non des moindres, viennent de disparaitre de la plateforme de Streaming. Ainsi, les grands classiques Maman j’ai raté l’avion, Maman J’ai raté l’avion 2 (Home Alone 1&2 en version originale) ainsi que d’autres films (plus obscurs cette fois) ont été tout simplement retirés de Disney+, le plus étonnant étant que Disney n’a pas jugé bon d’en avertir les abonnés au service (à contrario de Netflix ou Hulu, qui établissent même une liste mensuelle des films ou séries de fond de catalogue qui passent à la trappe) ! Disney justifie ces retraits par des soucis de droits de licence (films réalisés en partenariat par exemple), mais tout de même, cela commence à faire beaucoup d’exceptions à la règle, et il faut espérer que le géant des médias puisse roder correctement sa communication d’ici le lancement du service en Europe.

Great story from Polygon. Can confirm that a small handful of Disney movies are running into issues with various legacy deals, and that’s why they’re being removed. Those movies will rejoin Disney+ permanently once licenses expire with their respective parties. https://t.co/BG1w2ZPmyz

— Julia Alexander (@loudmouthjulia) 2 janvier 2020