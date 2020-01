Samsung se vante d’avoir vendu 6,7 millions de smartphones 5G en 2019

Samsung a décidé de faire le point sur la 5G et les ventes de ses smartphones qui supportent cette nouvelle technologie. Le constructeur dit avoir vendu plus de 6,7 millions d’exemplaires tout au long de 2019.

Cette donnée peut paraître basse, mais il est bon de noter que la 5G est encore toute jeune et que peu de pays peuvent réellement en profiter à ce jour. De plus, les premiers smartphones 5G de Samsung étaient chers et seulement disponibles dans quelques régions. Malgré tout, Samsung assure ses Galaxy 5G ont représenté 53,9% des ventes totales de smartphones 5G en 2019, ce qui lui permet facilement de dominer pour l’instant le marché.

Les smartphones 5G de Samsung actuellement commercialisés sont les Galaxy S10 5G, Galaxy Note 10 5G, Galaxy Note 10+ 5G, Galaxy A90 5G et Galaxy Fold 5G. Samsung précise qu’ils seront rejoints au premier trimestre de 2020 par la Galaxy Tab S6 5G, qui sera la première tablette de la marque à avoir la 5G.

Samsung mise maintenant sur 2020 et le constructeur indique qu’il sera toujours le premier sur la 5G « en introduisant de nouvelles avancées qui amélioreront encore plus la vitesse, les performances et la sécurité des appareils Galaxy 5G ». De nouveaux Galaxy 5G vont être lancés au fil des mois avec des prix plus abordables, mais Samsung ne donne pas de détail plus précis sur le sujet pour l’instant.