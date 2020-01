LG dévoile des téléviseurs avec de la « vraie 8K »

LG annonce aujourd’hui de nouveaux téléviseurs qui ont des dalles comprises entre 65 et 88 pouces et qui se veulent 8K. Le constructeur l’assure : « non seulement les téléviseurs 8K de LG offrent une vraie 8K, mais ils sont également à l’épreuve du temps pour offrir aux clients la tranquillité d’esprit grâce à de multiples façons de profiter de la vraie expérience 8K ».

La gamme diversifiée de 2020 comprend des téléviseurs haut de gamme de 88 et 77 pouces marqués LG SIGNATURE OLED 8K (modèles 88/77 OLED ZX) et des téléviseurs LG NanoCell avancés (modèles 75/65 Nano99, 75/65 Nano97, 75/65 Nano95), chaque modèle dépassant la nouvelle définition 8K Ultra HD de l’industrie établie par la Consumer Technology Association (CTA).

Les nouveaux téléviseurs offrent la possibilité de lire du contenu 8K natif grâce à la prise en charge de la plus grande sélection de sources de contenus 8K à partir des ports HDMI et USB, y compris des codecs tels que HEVC, VP9 et AV1, ce dernier étant pris en charge par quelques services en ligne, dont YouTube. Les téléviseurs 8K de LG supporteront la diffusion de contenus en streaming en 8K à 60 images par seconde et sont certifiés pour offrir de la 8K à 60 images par seconde via le port HDMI, également.

LG embarque un nouveau processeur (α9 Gen 3) qui mise sur l’intelligence artificielle pour optimiser la qualité visuelle et sonore selon les types de contenus. C’est notamment utile quand il faut faire de l’upscale en 8K. En outre, les téléviseurs tournent sous webOS et embarquent AirPlay 2 et HomeKit d’Apple, tout comme Google Assistant et Amazon Alexa.

LG annonce que les nouveaux téléviseurs seront présentés la semaine prochaine lors du CES de Las Vegas. Ni les prix ni la date de sortie n’ont été communiqués pour l’instant.