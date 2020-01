Creator 17 : MSI annonce le premier ordinateur portable équipé d’un écran mini-LED

Le Creator 17 n’est sans doute pas le portable « gaming » teasé par MSI il y a quelques heures à peine, mais le fabricant peut tout de même se targuer de présenter le premier ordinateur portable équipé d’une dalle mini-LED. Le panneau de rétroéclairage du Creator 17 disposera de 240 mini-leds (Local Dimming) qui s’éclaireront de façon indépendante et en fonction de l’affichage souhaité. Il sera ainsi possible de renforcer l’éclairage d’une zone lumineuse de l’image (ou l’inverse), un élément d’importance lors du traitement de rendu de type HDR (le Creator 17 est compatible avec la norme HDR1000 !). La luminosité maximale de la dalle mini-Led a été mesurée à 1000 nits, ce qui va bien au delà de la luminosité maximale des dalles qui équipent les portables actuels. La technologie d’affichage mini-Led permet en outre d’amincir l’épaisseur de la dalle. Le Creator 17 sera dévoilé plus en détails lors du prochain CES de Las Vegas (qui ouvre ses portes le 7 janvier prochain).