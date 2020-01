Xiaomi retarde le lancement de son smartphone-écran Mi Mix Alpha

Décidément, les smartphones équipés d’écrans pliables ou pliés ont du mal à tenir leur délai : après les reports du Mate X, du Galaxy Fold et du Razr pliable, voilà que Xiaomi annonce que le Mi Mix Alpha, qui devait initialement être disponible à la vente au mois de décembre 2019, sera commercialisé à une date ultérieure. Le fabricant ne précise toutefois aucune fenêtre de lancement pour son smartphone au taux d’occupation de dalle de 180% (ce qui est logique puisque l’écran « plié » occupe à la fois les faces avant et arrière). Le tarif de l’appareil serait toujours très proche des 2550 euros (ça pique un peu). Outre son écran plié hors norme, le Mix Alpha sera équipé d’un Snapdragon 855+ épaulé par 12 Go de RAM, de 512 Go de capacité de stockage (en UFS 3.0), et d’un triple module photo avec un capteur principal à 108 Mpx (signé Samsung). Et bien sûr, le Mi Mix alpha sera aussi compatible avec les réseaux mobiles 5G.