Des joueurs de Pokémon Go s’invitent sur les bases militaires, l’armée canadienne débordée

Pokémon Go a connu un important succès, au point d’avoir débordé l’armée canadienne. En effet, elle a été confrontée à de nombreux joueurs qui ont essayé d’entrer sur les bases militaires pour récupérer un Pokémon précis.

Des documents internes publiés par CBC dévoilent que l’armée canadienne a été surprise par l’augmentation du nombre de suspects interceptés en peu de temps sur les bases militaires. Le major Jeff Monaghan, de la base de Kingston en Ontario, écrit dans un e-mail : « Merci d’avertir les commissaires que le Fort Frontenac est apparemment devenu un PokéGym et un PokéStop » pour attraper des Pokémon. « Pour être tout à fait honnête avec vous, je n’ai aucune idée de quoi il s’agit », a-t-il ajouté.

Au moins trois agents de la police militaire, dans différentes bases du pays, se sont même vu confier une mission singulière : explorer ces installations, téléphones et calepins en main, à la recherche d’infrastructures virtuelles de Pokémon. « Nous devrions presque embaucher un jeune de 12 ans pour nous aider », a ironisé un expert en sécurité de la base de Borden.

Sur cette base justement, une mère de famille a été vue en train de jouer à Pokémon Go avec ses trois enfants. Ces derniers étaient montés sur des chars d’assaut. Un autre cas est celui d’un père qui a été interpellé. Il a expliqué qu’il cherchait simplement à accumuler plus de points « pour gagner contre ses enfants ». Pour sa part, une responsable de la base de Petawawaa dit espérer que « peut-être plus de gens vont visiter le musée ! », étant donné que le lieu est un endroit de prédilection pour les chasseurs de Pokémon.