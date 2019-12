Les séries Star Wars pourraient devenir des films, dit le PDG de Disney

Les films Star Wars sont en pause pour l’instant, suite à l’épisode 9 (L’Ascension de Skywalker) qui vient boucler la saga Skywalker. Disney mise maintenant un peu plus sur les séries, notamment avec The Mandalorian et celles autour d’Obi-Wan Kenobi et de Cassian Andor qui sont en préparation pour Disney+.

Il se trouve que les séries Star Wars pourraient être déclinées sous forme de films à l’avenir. C’est du moins ce qu’a annoncé Bob Iger, le PDG de Disney, lors du récent Star Wars Show :

« Je ne vois pas cela comme simplement de la télévision, mais comme un prolongement du récit de Star Wars. Ce que Disney+ nous a donné la capacité de faire, c’est justement cela, c’est d’apporter Star Wars aux gens avec de nouvelles méthodes et de proposer de nouveaux Star Wars aux gens. Ce ne sont pas les mêmes endroits ni les mêmes personnages. Il suffit de regarder The Mandalorian. Bien que, évidemment, il y a beaucoup de choses partagées, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment fraîches, et j’aime ça. J’aime la possibilité d’être vraiment agnostique en ce qui concerne la plate-forme pour laquelle le contenu est fait. Et il se peut qu’un jour, une série devienne un film et un film devienne une série. Je ne fais aucune annonce ici, mais je pense qu’il est important pour nous d’être agnostiques ».

Nous savons déjà qu’une deuxième saison de The Mandalorian est prévue pour l’automne 2020. Rien n’est dit pour les autres séries. À voir maintenant si un film The Mandalorian pourrait voir le jour à l’avenir.