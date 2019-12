Uncharted, le film : un sixième réalisateur abandonne le projet !

Jamais « deux sans trois » dit l’adage, mais dans le cas du film Uncharted (ou plutôt du projet de film), on pourrait pousser jusqu’à « jamais 5 sans 6 », et ce n’est peut-être pas fini. Le réalisateur Travis Knight (Bumblebee) vient en effet d’abandonner le projet d’adaptation du célèbre jeu vidéo en invoquant l’absence de disponibilité de l’acteur principal (Tom Holland, aka Spider-Man), ce dernier étant très occupé sur la suite de Spider-Man : Far From Home.

Tom Holland devrait incarner Nathan Drake, encore faut-il que l’acteur soit disponible…

Ce cher Travis rejoint donc la longue liste des réalisateurs qui ont jeté le gant après avoir commencé à plancher sur le film Uncharted : David O’Russel, Neil Burger, Seth Gordon, Shawn Levy ainsi que Dan Trachtenberg sont déjà passés par là, et on ne les y reprendra plus. Sony Pictures et sa division PlayStation Productions se retrouvent donc à nouveau à la case départ, ou presque, car le casting semble cette fois arrêté : outre Tom Holland dans le rôle du jeune Nathan Drake, Mark Wahlberg a été confirmé dans le rôle de Sully. Reste qu’il va bien falloir se mettre d’accord sur un créneau de tournage, et avant même cela, trouver un septième réalisateur.