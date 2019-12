Teslasuit : la combinaison VR et le nouveau gant VR haptique seront dévoilés au prochain CES

Teslasuit, une startup qui a mis au point une impressionnante combinaison pour la VR, annonce aujourd’hui les Teslasuit Glove, des gants VR et haptiques que l’on croirait issus d’un film de S.F. Ces gants VR ne se contentent de positionner précisément les doigts dans l’espace virtuel, mais peuvent aussi recréer les sensations de toucher (jusqu’à la texture des objets) et disposent d’une technologie embarquée de retour de force (grâce à des vibrations localisées). Plus fort encore, le Teslasuit Glove est équipé de capteurs d’impédance et de pouls, ce qui pourrait avoir son utilité dans certaines simulations VR (pilotage d’avion, opérations de chirurgie). La mesure et le contrôle du stress sont d’une grande importance dans certaines professions.

Le Teslasuit Glove n’est pas encore disponible à la vente, tout comme la combinaison du reste, mais ces deux accessoires VR de très haut niveau seront présentés en détail lors du prochain CES qui se tiendra comme d’habitude à Las Vegas. N’espérez pas de toute façon vous servir du Teslasuit pour vous immerger en profondeur dans Resident Evil VII: la combi VR du futur ne sera à priori destinée qu’aux seuls professionnels.