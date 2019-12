Le Galaxy Fold 2 pourrait être équipé d’un verre pliable ultra fin

Samsung travaille déjà sur la prochaine génération de Galaxy Fold, son smartphone pliable. Et si l’on en croit les confidences du site de leak IceUniverse, l’écran pliable de cette seconde mouture serait composé cette fois de verre en mieux et place du plastique (un peu cheap) du modèle actuel. Ce verre pliable « Samsung Ultra Thin Glass » (ou UTG) serait plus robuste que le plastique, mais aussi plus résistant aux rayures. En outre, le Galaxy Fold 2 abandonnerait son aspect « tablette pliable » au profit d’une apparence plus proche des anciens smartphones « clamshell » (source Weibo, donc à prendre avec les pincettes d’usage).

It can be confirmed that the Galaxy Fold2 leaked not long ago will use an ultra-thin glass cover for the first time in the world, replacing plastic materials. The screen looks flatter and has less wrinkles. In fact, this is the correct cover material for foldable phones. pic.twitter.com/BS73BCsA4N

— Ice universe (@UniverseIce) 24 décembre 2019