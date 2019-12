Windows 10 : les bugs avec l’Explorateur de fichiers corrigés pas avant 2020

Windows 10 1909, qui correspond à la dernière « grosse » mise à jour (Novembre 2019) du système d’exploitation de Microsoft, pose des soucis au niveau de l’Explorateur de fichiers. Ce dernier embarque désormais la recherche propulsée par Windows Search, sauf que des bugs sont apparus et il faudra patienter pour les voir corrigés.

Quels sont les bugs ? L’Explorateur de fichiers peut se bloquer, la zone de recherche peut devenir floue et le champ de recherche peut ne plus répondre. De plus, la mise à jour a supprimé la possibilité de cliquer avec le bouton droit de la souris dans le champ de recherche. Des utilisateurs se plaignent depuis novembre, mois où la mise à jour a été déployée en version stable, mais Microsoft n’a pas réagi… jusqu’à récemment.

Brandon LeBlanc, un cadre chez Microsoft, a indiqué sur Twitter que certains employés sont actuellement en vacances et qu’il faudra attendre la fin des fêtes pour que le problème soit examiné.

Il semblerait que les soucis (certains du moins) soient corrigés avec la version test de Windows 10 distribuée actuellement aux membres du programme Windows Insider. Le public devra attendre 2020 pour avoir le droit à la version stable… sauf si Microsoft décide de publier un correctif séparé (relativement) rapidement.