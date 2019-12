Google Pay prend en charge une nouvelle banque en France

Le support de Google Pay est assez limité en France si on compare avec Apple Pay ou Samsung Pay. Le service de paiement sans contact de Google prend en charge peu de banques depuis son lancement. Il se trouve qu’une nouvelle a rejoint la liste il y a peu : Orange Bank.

« Grâce à Wirecard, Orange Bank s’est déjà imposée comme le leader du marché des paiements mobiles en France — 17% de ces paiements ont été effectués via l’application Orange Bank en 2018 . L’ajout de Google Pay devrait augmenter ce pourcentage de manière significative », estime Orange dans un communiqué. Orange ajoute avoir 200 000 utilisateurs sur Android et il pense qu’une bonne partie va activer Google Pay — il l’espère du moins.

Les banques/établissements bancaires compatibles avec Google Pay aujourd’hui en France sont Boon, Boursorama, Bunq, Edenred (Ticket Restaurant), Fortuneo, Lunchr, Lydia, Max, N26, Orange Bank, PCS, Revolut et Up (Chèque Déjeuner). Comme nous pouvons le voir, il n’y a pas la moindre banque traditionnelle, on retrouve seulement des banques en ligne. En comparaison, Samsung Pay supporte 6 banques traditionnelles. Et chez Apple Pay, quasiment toutes sont supportées. Il en reste quelques-unes (comme le Crédit Agricole), mais elles ont déjà annoncé un support pour bientôt.