La série The Witcher (Netflix) booste les ventes du jeu de CD Projekt Red

La série The Witcher est disponible depuis quelques jours sur Netflix. Henry Cavill (Superman) interprète le sorceleur Geralt de Riv dans cette adaptation plutôt réussie de l’œuvre d’Andrzej Sapkowski. Très confiant quant au succès de sa nouvelle série, Netflix n’a pas hésité à commander une seconde saison. Cette première saison de The Witcher a eu aussi une autre conséquence, pour le moins inattendue : les joueurs se sont en effet précipités sur The Witcher 3 (PS4/Xbox One/PC/Switch), du studio CD Projekt Red. Si l’on en croit les petites stats de PlayTracker, le jeu de rôle multi-primé connaitrait actuellement un pic de fréquentation. Ainsi, sur le week-end du 21-22 décembre, un pic de 49500 joueurs a été atteint sur Steam, et l’on peut supposer que les ventes du jeu (en occaz ou au téléchargement) ont elles-aussi décollé. L’effet de boost se constate aussi sur les 2 premiers opus de la saga, The Witcher et The Witcher 2 , avec respectivement 5000 et 3000 joueurs sur Steam). Une aubaine pour le studio polonais, dont le prochain titre est très attendu (euphémisme) : Cyberpunk 2077 sera disponible au mois d’avril 2020.

Le jeu The Witcher 3 est disponible sur Amazon pour les plateformes PS4, Xbox One et PC.