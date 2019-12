Duracell lance une pile bouton au lithium au goût amer

Avec la miniaturisation des appareils électroniques et la multiplication des objets connectés, les piles boutons au lithium sont devenues un objet incontournable du quotidien des Français. Rondes, compactes et de forte puissance, on les retrouve dans de nombreux objets du quotidien (télécommande, pèse-personne, jouet, clés de voiture, appareil photo numérique…). Aujourd’hui, 1 foyer sur 5 achète des piles bouton au lithium au moins une fois par an, le marché porté par la multiplication des appareils électroniques est en forte croissance (+44% en 2019).



Mais si elles rendent de grands services, les piles boutons peuvent aussi représenter un danger pour les jeunes enfants lorsqu’elles sont ingérées. Petites et brillantes, elles attirent l’œil des plus petits qui peuvent être tentés de les mettre à la bouche. Chaque année, en France plus de 1 200 visites à l’hôpital sont liées à l’ingestion des piles boutons au lithium. En plus du risque d’asphyxie, leur ingestion peut causer des dommages irréversibles à l’organisme.

Duracell innove en ajoutant un nouveau niveau de sécurité pour limiter les risques d’ingestion par les plus petits. Dès janvier 2020, l’entreprise intègrera sur un côté de ses piles boutons au lithium un sticker imbibé de benzoate de dénatonium, une substance utilisée par de nombreux fabricants de produits d’entretien ménagers (dosettes de lessives), cosmétiques (shampoing) et produits de jardinage pour son amertume. Elle est totalement inoffensive en cas de consommation mais peut sauver des vies. Son goût ultra-amer, même en dosage infime, réduit les risques d’ingestion et donc d’intoxication. Son goût, démultiplié pour les enfants, les fait immédiatement et instinctivement recracher la pile !