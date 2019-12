Galaxy Note 10 Lite : les specs dévoilées et une présentation au CES (avec le Galaxy S10 Lite ?)

De nouveaux éléments ont été partagés au sujet du Galaxy Note 10 Lite de Samsung. Il y a d’un côté les caractéristiques techniques et le prix, et de l’autre la date de présentation.

Le Galaxy Note 10 Lite aura le même écran que le Galaxy Note 10 disponible depuis cet été, avec une dalle de 6,7 pouces (2 400 x 1 080 pixels) et un trou sur la partie supérieure, au centre, pour loger l’appareil photo frontal. Le capteur d’empreintes à ultrasons sous l’écran sera également présent. Pour ce qui est des composants, on retrouve le processeur Exynos 9810 (utilisé dans le Galaxy Note 9 et le Galaxy S9), 6 Go de RAM, 128 Go de stockage (pouvant être augmenté avec une carte microSD), trois appareils photo au dos (un capteur principal de 12 mégapixels + un capteur ultra grande-angle de 12 mégapixels + un téléobjectif de 12 mégapixels) et un appareil photo de 32 mégapixels à l’avant.

Pour le reste, le Galaxy Note 10 Lite aura une batterie de 4 500 mAh (avec le support de la charge 25 W), le NFC, du Wi-Fi double bande, une prise jack et un S Pen avec du Bluetooth 5.0. Il est précisé que les gestes proposés avec le S Pen du Galaxy Note 10 ne devraient pas être disponibles avec le Galaxy Note 10 Lite. Enfin, le smartphone tournera sous Android 10. Le prix sera de 609 euros (en Allemagne du moins), selon WinFuture.

Quand verra-t-on le Galaxy Note 10 ? Selon le Korea Herald, Samsung va faire des annonces en janvier lors du CES pour dévoiler des smartphones. Le Galaxy Note 10 Lite devrait être présenté, tout comme le Galaxy S10 Lite.