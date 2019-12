[#BonPlan de Noël] PureVPN à 0,99€ par mois (91% de réduction)

Les VPN sont aujourd’hui le moyen le plus simple et le moins onéreux de naviguer sur le web sans laisser de traces et ainsi préserver sa vie-privée. C’est aussi la meilleure méthode pour accéder à certains contenus étrangers.



En termes plus clairs, un accès au réseau via VPN permet de se connecter à des services en ligne disponibles à l’étranger, en masquant l’adresse IP du poste utilisateur et en la remplaçant par une adresse IP correspondant au pays cible. Notre tutoriel pour Regardez Disney+ depuis l’Europe montre bien l’intérêt de cette technologie : en quelques clics, il devient possible de profiter de services performants qui arrivent souvent en France avec un gros temps de décalage.

Les offres de VPN en ligne sont le plus souvent payantes, mais tout n’est pas perdu puisque PureVPN, un service de VPN en ligne particulièrement performant, propose un énorme rabais pour Noël sur son offre d’abonnement sur 5 ans : à cette occasion, l’abonnement mensuel (plan sur 5 ans) passe ainsi de 9,60 euros/mois à 0,99 euros/mois, soit une baisse tarifaire de 91% ! Pour le prix d’une baguette de pain donc, on se retrouve avec un accès VPN qui permettra de s’inscrire à Disney+ (et HBO Max prochainement) avant qu’il soit disponible en France. Vous pouvez aussi l’utiliser pour profiter du catalogue plus complet de Netflix USA avec PureVPN en basculant simplement une IP américaine .Une très belle affaire !

[Sponso]