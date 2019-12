IBM met au point une batterie sans nickel ni cobalt, et c’est bon pour la planète

Les évolutions technologique peuvent-elles directement participer au combat contre le réchauffement climatique ? Ce point de vue, souvent qualifié (ou plutôt accusé) de « capitalisme vert », n’est pourtant pas sans arguments. L’amélioration de l’efficience énergétique, la systématisation du recyclage industriel, les modifications dans les techniques d’usinage de certains matériaux concourent objectivement à faire baisser l’empreinte carbone, et il faut souvent de la technologie de pointe pour obtenir de tels résultats.

IBM Research apporte sa contribution à la lutte : les chercheurs de Big Blue sont en effet parvenus à mettre au point une batterie sans nickel ni cobalt, c’est à dire in fine sans métaux lourds. Ces derniers ne sont pas seulement un scandale écologique : les conditions d’extraction de ces minerais dans les mines du Congo confinent souvent à l’esclavagisme. La cathode de cette nouvelle génération de batterie combinerait trois matériaux issus de l’eau de mer, mais IBM se refuse pour l’instant à en dire plus (brevet oblige sans doute).

Mais il y a mieux encore : la batterie « Cobalt-free » serait plus fiable (moins de risques d’incendie qu’avec les batteries Lithium Ion conventionnelles), plus efficiente (peu de déperdition énergétique), se rechargerait plus vite et coûterait sensiblement moins cher à produire. Qu’attend t-on pour passer à la production de masse ?