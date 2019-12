Google offre des enceintes Nest Mini aux utilisateurs avec YouTube Premium

De nombreux abonnés à YouTube Premium, l’offre qui permet notamment de retirer les publicités sur YouTube, ont reçu un message de la part de Google pour leur annoncer qu’ils avaient le droit à une enceinte connectée gratuite. Il s’agit du Nest Mini.

L’offre est apparue en ouvrant l’application mobile de YouTube. Google est plutôt généreux pour le coup puisque l’enceinte est offerte aussi bien au détenteur du compte qu’à tous les membres inclus dans le partage familial. « Chacun la fait et a eu confirmation des commandes, sûrement pour écouler les stocks de fin d’année et se faire de la bonne pub », nous dit Julien, un lecteur qui a justement reçu et profité de l’offre.

Nest Mini ressemble comme deux gouttes d’eau au Home Mini. C’est le modèle successeur qui, selon Google, offre un son plus riche et plus puissant, avec des basses profondes (deux fois plus puissantes que celles du Google Home Mini à 60-100 Hz au volume maximal). L’enceinte connectée, qui a été annoncée en octobre dernier, est normalement vendue pour 59 euros.

Si vous avez YouTube Premium, pensez donc à ouvrir l’application de YouTube. L’offre avec l’enceinte gratuite s’affiche sous forme de pop-up dès l’ouverture.