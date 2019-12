Instagram détecte maintenant les fake news en France et dans le monde

Instagram part à la lutte contre les fausses informations. Son outil de détection est maintenant déployé en France et dans le reste du monde, après avoir fait ses débuts au printemps aux États-Unis.

Lorsque le contenu a été jugé faux ou partiellement faux par un vérificateur de faits tiers, Instagram réduit sa distribution en le supprimant de la page Explorer et des hashtags. De plus, il sera étiqueté pour que les utilisateurs puissent mieux décider par eux-mêmes ce qu’ils doivent lire et partager. Lorsque ces étiquettes seront apposées, elles apparaîtront à tout le monde dans le monde entier, que ce soit sur la page principale, les profils, les stories ou les messages privés.

Bien sûr, une même image peut être partagée sur plusieurs comptes. C’est pour cette raison qu’Instagram dit s’appuyer sur une technologie de reconnaissance pour repérer les mêmes images et appliquer automatiquement l’étiquette « Fausse information » sur toutes les publications. En complément, tout contenu marqué comme étant des fake news sur Facebook le sera automatiquement sur Instagram, et inversement.

La détection de fake news sur Instagram dans le monde est en place à partir d’aujourd’hui. Le réseau social précise s’appuyer sur les retours des utilisateurs et sur sa technologie pour déterminer si un contenu doit être vérifié par des tiers.