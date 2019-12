Fortnite : des skins, un vaisseau « Star Wars 9 », et même un extrait inédit du film durant les Game Awards

L’évènement Star Wars 9 a commencé depuis 2 jours sur Fortnite. Au menu, de nouveaux skins (dont ceux de Finn et Rey), des éléments cosmétiques et le vaisseau de combat TIE Whisper Glider. C’est le réalisateur de Star Wars 9, J.J Abrams en personne, qui a introduit l’évènement lors des Game Awards, et le public conquis a même eu droit à un extrait inédit de l’Ascension de Slywalker ! Pas de spoilers pour cet extrait enlevé et centré à fond sur les scènes d’action (après tout, on était dans une soirée américaine d’Awards du jeu vidéo), mais le coup était bien préparé. Rappelons que Star Wars : l’Ascension de Skywalker débarquera en force dans les salles françaises le 18 décembre 2019 (mercredi prochain donc).

🍅Vidéo de l’évènement Fortnite avec un extrait de Star Wars : l’Ascension de Skywalker dedans ! 😱 pic.twitter.com/YjnzBxFKt2 — jeuxvideo.com (@JVCom) 14 décembre 2019