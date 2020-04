Le remake de Resident Evil 2 s’est mieux vendu que le jeu original

Le remake de Resident Evil 2 a réalisé un énorme carton ; Capcom vient de confirmer que 11 mois seulement après sa sortie, RE2 REmake s’était écoulé à plus de 5 millions d’exemplaires, contre 4,96 millions pour le jeu d’origine sorti sur PlayStation en 1998 ! Certes, ce nouveau RE2 avait l’avantage d’une multiplicité de supports (PS4, Xbox One, PC), mais le passage de témoin est significatif et montre la voie à suivre pour les studios (pas trop on l’espère, la création originale c’est tout de même encore mieux). Le remake est même le 4ème plus gros succès de la franchise.

Ce classement des ventes devrait encore bouger d’ici l’an prochain : Resident Evil 3 REmake sortira en effet le 3 avril prochain sur PS4, Xbox One et PC. Au du des réactions enflammées qui ont suivi l’annonce du jeu hier dans le State of Play de Sony, nul doute que d’autres records vont tomber.

Resident Evil 2 est disponible sur Amazon pour les plateformes PS4, Xbox One et PC