[Astuce] Comment payer son accès Netflix beaucoup moins cher

Netflix est de plus en plus populaire. Avec son catalogue fourni et régulièrement mis à jour, des productions exclusives et des séries originales, il y en a a pour tous les gouts. Mais pas tout le monde à les moyens de se payer un abonnement mensuel ou des amis généreux qui peuvent vous faire profiter de leur compte.

Payer moins cher Netflix

Netflix propose à ses utilisateurs de tester 1 mois d’abonnement gratuit, juste assez de temps pour vous rendre accros au service. Il existe aussi une solution, 100% légale, qui permet de réduire la facture au moins de 50%, pendant toute la durée de votre souscription tout en ayant accès au catalogue du pays dans lequel vous êtes, sans aucune restriction, et avec les langues et sous-titres habituels.

Tous les prix sont ajustés en fonction du niveau de vie et des taxes dans lequel le service de SVOD se situe : Le niveau de vie en France est plus élevé qu’en Turquie par exemple, par conséquent Netflix propose un prix plus élevé en France, pour un service identique. L’astuce, qui rappelons-le est légale, permet de jouer sur cette différence de prix.

Ainsi, un abonnement standard (avec 2 écrans disponibles et Full HD) revient en Turquie à 29,90 TL, ce qui correspond à environ 4,66€. Soit 2,5 fois moins cher !

Quels sont les pays où l’abonnement Netflix est le moins élevé ? Dans l’ordre : Turquie, Argentine, Brésil, Mexique, Colombie, Chili

Utiliser un VPN pour baisser son abonnement

Tout d’abord, il faut choisir un service VPN qui dispose de serveurs dans les pays concernés. Pour notre test, nous avons utilisé le service surfshark disponible (cliquez ici) qui est présent dans de nombreux pays dont la Turquie et l’Argentine. Il existe bien sur d’autres VPN compatibles mais ce logiciel est un des leader actuellement et il n’est pas blacklisté par Netflix.

Les étapes pour se créer un compte Netflix étranger

Connectez-vous au VPN, puis sélectionnez le pays souhaité (Turquie dans notre exemple). Ensuite, allez sur Netflix, et créez un compte en enregistrant un moyen de paiement (carte ou Paypal). Déconnectez-vous du VPN Connectez-vous de façon classique à Netflix, sans utiliser le VPN Voilà, vous pouvez profiter de toute la catalogue à un tarif réduit.

Questions / Réponses :

– Y-a-t-il des frais bancaires ?

Vous serez prélevé dans la devise du pays sélectionné (exemple : livres turques),

Il se peut que votre banque retienne des frais bancaires puisqu’il faut changer le prix dans la devise locale du pays d’abonnement mais cela est très limité (jusque 3% environ). Même avec ces frais, l’abonnement a ce prix reste largement intéressant pour vous.

Certaines banques en ligne, comme Revolut par exemple, ne prélèvent pas de frais de change.

– Comment faire si Netflix demande un numéro de téléphone étranger ?

Voila comment procéder si Netflix vous demande un numéro de téléphone dans le pays où vous avez localisé votre abonnement :