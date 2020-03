Chine : Les deepfakes et fake news sont désormais illégales

Le gouvernement chinois vient d’assumer une nouvelle politique supposée prévenir la propagation de fake news, ou encore de deepfakes, ces vidéos créées grâce à l’intelligence artificielle. Ainsi, comme l’a remarqué Reuters, ces nouvelles réglementations rendent ce genre de publications illégales, s’il n’est précisé nulle part qu’elles sont fabriquées de toutes pièces. Si ces conditions ne sont pas respectées, aux yeux du gouvernement, il s’agit purement et simplement d’un acte criminel, qui sera donc susceptible d’être puni et jugé en tant que tel.

Cette nouvelle réglementation sera mise en place à partir du premier janvier 2020 par la Cyberspace Administration of China. De plus, le gouvernement semble être prêt à poursuivre en justice à la fois les utilisateurs ayant publié les vidéos ou posts, et les plateformes sur lesquelles on peut les trouver. Une mesure qui ressemble beaucoup à celle prise par la Californie, qui est devenue le mois dernier le premier état américain à criminaliser les deepfakes dans le cadre des campagnes politiques. Une décision capitale, surtout après des annonces comme celle de Facebook, Mark Zuckerberg ayant annoncé qu’aucune régulation ne serait apportée sur sa plateforme, où les fake news fleurissent.