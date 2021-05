GTA San Andreas est disponible gratuitement pour célébrer le launcher de Rockstar

Rockstar annonce aujourd’hui son propre launcher qui s’appelle tout simplement Rockstar Games Launcher. Il est disponible sur PC et permet d’accéder et lancer rapidement les jeux de Rockstar dans un seul et même endroit, aussi bien les jeux achetés en boîtes que les jeux dématérialisés.

Le Rockstar Games Launcher offre quelques fonctionnalités sympathiques, comme la sauvegarde dans le cloud (pour les titres qui prennent en charge ce système) et l’achat de jeux. Le launcher permet également d’avoir ses jeux Rockstar toujours à jour et suivre l’actualité des derniers jeux sortis et ceux annoncés dans un même endroit.

Afin de célébrer le lancement du Rockstar Games Launcher, Rockstar propose gratuitement son jeu Grand Theft Auto : San Andreas. Il suffit d’installer le Rockstar Games Launcher (disponible en cliquant ici) sur son PC puis l’ouvrir pour réclamer sa copie du jeu. Grand Theft Auto : San Andreas sera alors disponible gratuitement à vie dans la bibliothèque du Rockstar Games Launcher. Faites vite : l’offre pour avoir San Andreas gratuitement est disponible pendant quelques jours.

Bien évidemment, ce Rockstar Games Launcher intrigue certains joueurs qui se demandent s’il n’a pas vu le jour pour préparer le terrain de Red Dead Redemption II sur PC. Rockstar ne dit rien de particulier sur le jeu à succès qui est seulement sur PlayStation 4 et Xbox One pour l’instant.