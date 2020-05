Nintendo offre des Switch et Super Mario Maker 2 à tous les passagers d’un avion

Nintendo a décidé de faire plaisir aux passagers d’un vol avec la compagnie aérienne Southwest Airlines. Tous, sans exception, ont eu le droit à une Switch gratuite, ainsi que le jeu Super Mario Maker 2.

C’était une totale surprise pour les passagers qui n’étaient absolument pas au courant du cadeau avant d’embarquer. Certains ont suspecté que quelque chose était prévu parce que le personnel portait la casquette de Mario. C’est une fois dans l’avion que les passagers ont reçu un coupon leur permettant d’obtenir la Switch et Super Mario Maker 2. Ils ont pu récupérer leur lot à l’arrivée avec un personnel qui les attendait avec des sacs remplis de Switch.

EVERYONE ON THIS FLIGHT JUST GOT A NINTENDO SWITCH!!! @NintendoAmerica @SouthwestAir #SouthwestxNintendo pic.twitter.com/mUlryf4Kkv

— Lauren @ Funimation HQ (@LaurMoor) July 17, 2019