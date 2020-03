L’Italie devient le 3e pays européen à lancer la 5G

Doucement mais sûrement, la 5G fait son apparition auprès des particuliers. Quelques pays la proposent, dont les États-Unis en Amérique et la Corée du Sud en Asie. En Europe, on la retrouve au Royaume-Uni depuis quelques jours seulement et en Suisse. Un troisième pays vient s’ajouter à la liste : l’Italie.

Oggi diamo il via al #5G in Italia. Accendiamo le prime 5 città per poi estendere la copertura alle maggiori 100 città italiane entro il 2021 – Aldo Bisio, AD #Vodafone Italia apre la conferenza stampa di oggi #GigabitSociety #Vodafone5G pic.twitter.com/QATUR1ecOM — VodafoneMediaIT (@VodafoneMediaIT) 5 juin 2019

L’opérateur Vodafone a annoncé avoir activé la 5G dans cinq villes italiennes au départ : Milan, Turin, Bologne, Rome et Naples. C’est assez léger. Il faudra attendre 2021 pour avoir la 5G dans 100 villes italiennes. On l’a donc compris : le déploiement de la 5G ne se fera pas du jour au lendemain et il faudra être patient pour réellement pouvoir en profiter un peu partout. Selon le patron de Vodafone en Italie, il faudra au moins 4 ans et demi pour avoir une couverture 5G au même niveau que la couverture 4G.

Trois smartphones peuvent être utilisés pour la 5G en Italie. On retrouve le Mi Mix 3 5G de Xiaomi dès aujourd’hui, le V50 ThinQ 5G de LG le 10 juin et le Galaxy S10 5G de Samsung à la fin du mois. La 5G est proposée pour 5 euros supplémentaires par mois chez Vodafone.

En France, il faudra attendre 2020 pour voir les premières offres commerciales. De manière générale, la 5G arrivera en 2020 dans plusieurs pays européens.