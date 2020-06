Spotify ajoute un minuteur pour couper automatiquement la musique après un certain temps

Certaines personnes apprécient d’écouter de la musique une fois au lit, ça les aide à s’endormir. Le problème en l’état est que la musique peut se jouer en continu toute la nuit, si on s’endort avant de la couper. Spotify a pensé à tout avec une nouvelle fonctionnalité dédiée.

La fonction « Minuteur de veille » a fait son apparition sur l’application Android (pas encore sur iOS) et fait très exactement ce à quoi on s’attend avec un minuteur. On peut demander à Spotify de couper automatiquement la musique après 5, 10, 15, 30, 45 minutes, une heure ou la fin du morceau. Le minuteur commence immédiatement avoir après sélectionné l’un des temps. On notera qu’il n’existe pas (encore ?) un réglage pour définir un temps personnalisé et non imposé.

Est-il possible de couper un minuteur lancé ? Tout à fait. Il suffit de se rendre dans le menu avec les temps et de toucher l’option pour désactiver le tout.

Pour activer le minuteur, il faut lancer une chanson, cliquer sur les trois petits points en haut à droite du lecteur musical et choisir « Minuteur de veille ». On sélectionne ensuite l’un des temps affichés et c’est fini. Il faut s’assurer d’avoir la dernière version de l’application de Spotify pour en profiter.