1 an gratuit au Nintendo Switch Online pour les membres Amazon/Twitch Prime

Une offre plus que sympathique est proposée par Nintendo et Twitch. Il est possible d’avoir 1 an offert au Nintendo Switch Online, à savoir le mode en ligne de la Nintendo Switch. Il coûte normalement 19,99€.

Cette offre est réservée aux membres de Twitch Prime. Si vous n’êtes pas encore membre de Twitch Prime, cliquez sur « Essayez Twitch Prime » en haut de l’écran pour lancer votre période d’essai gratuit du service Amazon Prime. Si vous êtes membre d’Amazon Prime, cliquez sur « Se connecter » pour associer vos comptes Twitch et Amazon, et activez votre statut de membre de Twitch Prime. Une fois connecté à votre compte Twitch Prime, rendez-vous sur cette page et cliquez sur sur « Récupérer maintenant » pour lancer le processus. Vous devrez alors associer vos comptes Twitch et Nintendo.

Trois mois sont offerts au départ. Les neuf mois restants seront offerts au bout de 60 jours, selon les indications communiquées par Twitch et Nintendo. Il faudra les réclamer sur cette page. En outre, il est important de noter que les membres avec un abonnement en cours peuvent eux aussi profiter de cette promotion pour gagner un an supplémentaire, sans payer.

Twitch Prime est inclus dans Amazon Prime. L’abonnement Amazon Prime, qui permet notamment d’avoir la livraison gratuite en 24 heures sur Amazon, est disponible pour 25€/an pour les moins de 25 ans et 49€/an pour les autres.