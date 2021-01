Internet fixe : Orange est le meilleur et SFR est le pire, selon UFC-Que Choisir

Quel fournisseur d’accès à Internet faut-il choisir : Orange, SFR, Bouygues Telecom ou Free ? L’association de consommateurs UFC-Que Choisir s’est penchée sur le cas et dévoile aujourd’hui son classement.

Plusieurs éléments ont été pris en compte pour déterminer une note et, par définition, le classement. Les facteurs pris en compte sont la réputation, la conflictualité, le contrat, la commercialisation, le délai de raccordement, le taux de pannes et le délai de réparation. À l’arrivée, Orange arrive à la première place avec une note de 13/20. Il est suivi par Free qui n’est pas très loin avec 12,8/20. Le podium se boucle avec Bouygues Telecom qui obtient 11,4/20.

Vous l’avez donc compris, le pire opérateur (ou le moins bon, au choix) est SFR. UFC-Que Choisir lui a attribué la note de 7,5/20, il est ainsi le seul opérateur à être en dessous de la moyenne. Cela s’explique en grande partie par la mauvaise qualité de son service, en particulier en ce qui concerne la conflictualité et le délai de réparation. Il est vrai que SFR est beaucoup critiqué par les clients sur ce point, ce qui joue sur son image d’ailleurs.

Pour ce qui est de Free, on soulignera que l’UFC-Que Choisir préfère la Freebox One à la Freebox Delta, pourtant plus premium. L’association de consommateur fait remarquer que son rapport qualité/prix est plus intéressant.