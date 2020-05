Les filtres Snapchat débarquent sur PC et Mac avec Snap Camera

Snap annonce ce soir l’arrivée de Snap Camera qui permet d’avoir les filtres de Snapchat sur son ordinateur. Ceux qui ont un PC ou un Mac peuvent télécharger l’utilitaire dédié qui va leur permettre de s’amuser avec leur webcam et ainsi ajouter des filtres.

Avec Snap Camera sur votre ordinateur, vous pouvez choisir parmi des milliers de filtres conçus par Snapchat, mais aussi ceux créées chaque jour par la communauté de créateurs à l’aide du Lens Studio. Vous pouvez ainsi utiliser des filtres pour streamer et communiquer. Au départ, Snap met en avant la possibilité d’utiliser les filtres avec plusieurs services, comme YouTube, Twitch, Skype, Google Hangouts ou encore avec le logiciel OBS.

Snap Camera est disponible dès maintenant sur snapcamera.snapchat.com, aussi bien pour Windows que pour macOS. L’utilitaire est gratuit et ne nécessite pas de compte Snapchat pour fonctionner. Ce point a le mérite d’être souligné parce que ce n’est pas le cas sur iOS et Android.

On sent que Snap cherche à se diversifier en attirant davantage de personnes. Depuis le début de l’année, Snapchat perd des utilisateurs : ils étaient 191 millions au premier trimestre, 188 millions au deuxième et 186 millions au dernier. Snap s’attend à une nouvelle perte pour le trimestre en cours en réalité.