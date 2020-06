PayPal va devenir un moyen de paiement dans YouTube, Gmail et d’autres applications de Google

PayPal est déjà bien installé et voilà qu’il va maintenant faire ses apparitions au sein des services de Google. Il sera bientôt possible de payer sur Gmail, YouTube, le Google Store (boutique en ligne de Google) et via Google Pay (ex-Android Pay) par le biais de PayPal.

L’idée de PayPal est de simplifier le processus pour que le maximum de personnes puisse en profiter. C’est pour cette raison qu’il suffira d’ajouter une seule fois PayPal à son compte Google pour qu’il soit disponible partout. Par exemple, un utilisateur ajoute son compte PayPal sur le Google Play pour acheter des applications, musiques, films et séries. PayPal sera ensuite disponible sur les autres services et applications de Google, parce qu’il est rattaché au compte Google de l’utilisateur.

Une fois que c’est en place, il est possible d’envoyer de l’argent à ses proches via Gmail, acheter des produits de Google sur le Google Store, faire des dons sur YouTube et plus encore.

Il y a un point noir dans cette histoire : PayPal indique que le service sera bientôt lancé… aux États-Unis. Aucune date n’est donnée pour la France ou les autres pays, ce qui est fort dommage. En attendant d’en savoir plus, le service de paiement indique : « Nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration qui contribue à accroître la conversion pour les commerçants et offrir aux utilisateurs la flexibilité, la sécurité et la rapidité que peuvent offrir les paiements numériques ».