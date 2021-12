Concours : 1 T-shirt Bullworth Academy (Rockstar Games) + 7 coques iPhone à gagner

Pour commencer le week-end, l’éditeur de jeu Rockstar (GTA) s’est associé à KultureGeek pour vous proposer un petit jeu concours. Nous vous proposons de remporte un T-shirt officiel Bullworth Academy (valeur 21€) + 6 coques officielles pour Phone 6/6s/7 et 6 Plus/6s Plus/7 Plus (valeur 16€ la coque) .

Pour les non initiés, Bullworth Academy est le nom de l’école dans le célèbre jeu Bully sorti en 2006 sur Playstation 2, en 2008 sur Xbox 360, wii et PC (disponible ici) et récemment remastérise pour smartphone et tablettes (Lien App Store –Lien Google Play – 6,99€). Les récentes fuites ont d’ailleurs confirmé la développement de Bully 2.

Comment participer :

Pour participer à ce concours et gagner ces lots, il suffit de laisser un commentaire automatique depuis notre application KultureGeek (Lien App Store iPhone/iPad – Lien Google Play – Gratuit) en allant tout simplement sur la page des commentaires de ce concours.

Le jeu concours durera une semaine (FIN le 24 mars à 23h00). Dès la fin du jeu, nous procèderons à un tirage au sort pour désigner le gagnant.

Edit : Il faut utiliser la dernière version de l’app disponible sur l’app Store pour ceux qui participent depuis leur iPhone/iPad (il y a des bugs sur les précédentes versions).

Edit 2 : Si l’app crash lors de la participation, ne vous inquiétez pas le commentaire est envoyé juste avant (et le tweet aussi, si vous avez Twitter)