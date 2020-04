GTA V : comment transférer son personnage sur PS4 ou One

Avec l’arrivée de Grand Theft Auto V hier sur PlayStation 4 et Xbox One, nombreux sont les joueurs à tâter les terrains du mode en ligne. Si vous n’aviez pas beaucoup suivi l’actualité autour du jeu, sachez qu’il est tout à fait possible de récupérer son personnage jusque là grandissant sur Xbox 360 ou PS3. Note : si votre dernière partie sur le jeu en ligne date de 2013, certaines données ne sont pas encore récupérables mais Rockstar travaille déjà sur le problème.

Ce qu’il faut :

1. Grand Theft Auto V sur PlayStation 4 ou Xbox One

2. Un personnage en ligne sur PlayStation 3 ou Xbox 360

3. Un compte Rockstar lié à votre PlayStation 3 ou Xbox 360 (S’inscrire)

Ce qu’il faut savoir :

1. Un seul personnage peut être importé.

2. L’argent acheté sur les boutiques est relié au compte en ligne : il ne peut être récupéré sur PS4 que par un personnage PS3 et sur Xbox One par un personnage Xbox 360.

3. Il sera possible de continuer de jouer sur PS3 et 360 après le transfert mais les stats ne seront pas mises à jour sur nouvelles consoles.

4. Certaines données ne sont pas transférées : Playlists de consoles différentes (PS3 -> One et 360 -> PS4), classements, records du monde et records personnels ainsi que les photos Snapmatic.

Transfert sur PlayStation 4 :

1. Posséder un compte PlayStation Network et être abonné au PlayStation Plus.

2. S’assurer que le compte PSN est bien relié à celui du Rockstar Social Club en cas de transfert depuis Xbox 360. (Lien)

3. Lancer Grand Theft Auto V sur PlayStation 4.

4. Sélectionner le mode de jeu GTA Online.

5. Une première option propose directement de transférer son personnage, cliquez-dessus.

6. Le transfert s’effectue et le tour est joué, il ne vous reste plus qu’à sélectionner votre personnage.

Transfert sur Xbox One :

1. Posséder un compte Xbox Live et être abonné au Xbox Live Gold.

2. S’assurer que le compte Xbox Live Gold est bien relié à celui du Rockstar Social Club en cas de transfert depuis PS3. (Lien)

3. Lancer Grand Theft Auto V sur Xbox One.

4. Sélectionner le mode de jeu GTA Online.

5. Une première option propose directement de transférer son personnage, cliquez-dessus.

6. Le transfert s’effectue et le tour est joué, il ne vous reste plus qu’à sélectionner votre personnage.