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Google Maps : la fonction « Demander à Maps » débarque en Europe

3 min.
16 Nov. 2026 • 15:31
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Google annonce l’arrivée de la fonction « Demander à Maps » dans plus de 30 pays européens, dont la France. Cette fonctionnalité dopée à l’intelligence artificielle avec Gemini permet de poser des questions complexes à Google Maps, de préparer des itinéraires personnalisés et de retrouver plus facilement des lieux enregistrés. Elle s’accompagne également de nouvelles possibilités pour organiser ses déplacements.

Google Maps Demande à Maps

L’IA s’invite dans Google Maps avec « Demander à Maps »

L’objectif de Google Maps est de permettre aux utilisateurs de dialoguer directement avec leur application sans devoir multiplier les recherches et consulter manuellement des dizaines d’avis. La fonctionnalité s’appuie sur les informations de plus de 300 millions de lieux et les contributions de plus de 500 millions d’utilisateurs

Intégrée directement à Google Maps, la fonction « Demander à Maps » fonctionne comme un chatbot IA dans l’idée. L’utilisateur peut formuler une demande relativement précise, par exemple trouver un terrain de tennis public éclairé pour jouer le soir ou un endroit où recharger son smartphone sans devoir faire la queue. Gemini analyse la question et les informations disponibles dans Google Maps pour proposer des résultats adaptés, accompagnés de leur emplacement sur la carte.

Les recommandations peuvent également tenir compte des habitudes de l’utilisateur, notamment ses recherches récentes et les lieux enregistrés dans ses listes. Il devient ainsi possible de demander à Google Maps de retrouver parmi ses adresses favorites un restaurant capable d’accueillir cinq personnes rapidement.

Des itinéraires personnalisés et de nouvelles fonctions

Google profite de ce déploiement pour enrichir les possibilités de « Demander à Maps », qui était déjà disponible dans d’autres pays. L’assistant peut désormais préparer des itinéraires détaillés sur plusieurs jours avec différentes étapes, des suggestions de restaurants ou d’activités et des repères directement affichés sur la carte. Les parcours peuvent ensuite être partagés avec ses proches ou exportés vers Google Docs sur ordinateur. Il est également possible de modifier le programme en cours de route en ajoutant une étape ou un restaurant

Attention toutefois, toutes les nouveautés annoncées ne sont pas disponibles en Europe. Les conseils pratiques en temps réel sur les trajets, notamment concernant le stationnement, les bornes de recharge ou la météo, ainsi que la recherche et la prise de rendez-vous chez des professionnels (beauté, soins pour animaux ou réparation automobile), sont d’abord disponibles aux États-Unis. Les itinéraires personnalisés et la recherche dans les listes enregistrées sont en revanche disponibles dans tous les pays où « Demander à Maps » est disponible.

Le déploiement concerne de « Demander à Maps » se fait sur l’application Google Maps sur iOS et Android, ainsi que sur la version Web.

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