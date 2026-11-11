PlayStation reporte la sortie de ses enceintes Pulse Elevate au dernier moment

Sony annonce un report pour la sortie de ses enceintes sans fil Pulse Elevate pour PlayStation. Elles devaient être disponibles le 12 novembre, mais un problème de production oblige Sony à reporter la commercialisation.

Un problème de production pour les enceintes Pulse Elevate

Voici ce qu’indique Sony :

Dans le cadre de nos tests de qualité continus sur les enceintes Pulse Elevate, nous avons identifié un problème de fabrication et avons pris la décision de reporter leur lancement. Ce délai supplémentaire nous permettra de nous assurer que le produit offrira bien l’expérience que nous avions prévue pour nos joueurs. Nous vous prions de nous excuser pour ce retard et vous remercions de votre patience et de votre compréhension. Nous avons hâte de proposer bientôt les Pulse Elevate à nos joueurs.

La communication s’arrête là, Sony ne dit rien concernant le problème de production en question.

Les Pulse Elevate sont les premières enceintes sans fil de bureau conçues par Sony pour PlayStation. Présentées en septembre lors d’un State of Play, elles visent les PS5, PC et Mac, tout en restant utilisables en déplacement avec le PlayStation Portal ou un smartphone.

Elles se composent d’une paire d’enceintes portables équipées de transducteurs planaires magnétiques, de caissons de basses intégrés et de la connectivité sans fil PlayStation Link, promise à faible latence et sans perte. Elles prennent aussi en charge le Bluetooth, intègrent un micro avec réduction de bruit assistée par IA pour les chats vocaux et exploitent l’audio 3D Tempest de la PS5 sur les jeux compatibles. Le prix est de 219,99 euros.