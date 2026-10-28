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Donald Trump veut VRAIMENT bannir le terme IA au profit de « Super Intelligence » aux États-Unis

2 min.
28 Oct. 2026 • 10:45
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Donald Trump poursuit sa campagne contre l’expression « intelligence artificielle ». Le président américain affirme vouloir bannir officiellement les termes AI et Artificial Intelligence des documents concernés au profit de Super Intelligence (abrégé SI). Une offensive sémantique déjà engagée depuis plusieurs semaines au sein de l’administration fédérale.

La Maison-Blanche impose déjà « Super Intelligence » aux agences

Pour rappel, le 29 septembre dernier, Donald Trump a signé un décret ordonnant aux départements et agences de l’exécutif d’utiliser « Super Intelligence » et « SI » dans leurs communications, sites, rapports et documents non législatifs. La définition juridique reste cependant, pour l’instant, celle de l’intelligence artificielle déjà inscrite dans le droit américain.

Super Intelligence SI

Sur Truth Social, Trump a relancé le sujet en prenant directement à partie le Wall Street Journal. « Quand le Wall Street Journal commencera-t-il à appeler l’intelligence artificielle, un nom très mauvais et inexact, SI pour Super Intelligence ? », a-t-il demandé, avant d’annoncer une interdiction prochaine du terme AI dans les documents pertinents.

Elon Musk adopte le nouveau vocabulaire

Plusieurs acteurs de la tech ont déjà repris cette terminologie. Elon Musk a notamment annoncé vouloir renommer SpaceXAI en SpaceXSI et affirme désormais que SpaceX est une entreprise de « super intelligence ». Ce changement de terminologie accompagne la création de la Super Intelligence Force, chargée de coordonner la stratégie fédérale sur cette technologie. La portée de cette « interdiction » restera néanmoins limitée : la Maison-Blanche peut certes imposer une nouvelle terminologie à l’exécutif fédéral, mais elle ne peut contraindre les médias, les entreprises privées ou le grand public à abandonner l’expression « intelligence artificielle ».

Au delà de cette bataille de vocabulaire à priori un peu vaine, l’administration Trump continue de placer l’IA au cœur de la compétition technologique avec la Chine, au point de refuser les appels à ralentir fortement le développement des modèles avancés.

 

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