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BlueChip : Anduril et Qualcomm préparent un PC portable sécurisé fabriqué presque entièrement aux États-Unis

3 min.
27 Oct. 2026 • 15:35
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Anduril veut appliquer au PC la stratégie industrielle qu’il développe déjà dans le secteur de la défense. L’entreprise de Palmer Luckey vient de s’associer à Qualcomm pour concevoir BlueChip, un ordinateur portable renforcé dont la chaîne d’approvisionnement doit progressivement devenir entièrement américaine. Les précommandes sont prévues en 2027, même si les spécifications techniques définitives restent encore largement inconnues.

Un PC durci avec un Snapdragon X fabriqué en Arizona

Le premier BlueChip ciblera prioritairement l’armée américaine, les administrations, les forces de l’ordre et les services d’urgence. Son châssis sera conçu pour résister à la poussière, à la pluie et aux environnements difficiles, au prix d’un poids supérieur et d’une autonomie moins ambitieuse qu’un ultraportable classique.

BlueChip

La machine utilisera un processeur de la famille Snapdragon X de Qualcomm, produit par TSMC en Arizona. Le fondeur taïwanais accélère justement ses investissements dans son complexe américain.

Selon Palmer Luckey, environ 90 % des composants du premier modèle proviendront des États-Unis ou de pays alliés. « À long terme, l’objectif est de proposer une option fabriquée entièrement aux États-Unis, 100 % domestique », affirme le fondateur d’Anduril.

Une chaîne d’approvisionnement pensée pour la sécurité

BlueChip doit surtout répondre aux exigences des agences américaines en matière de souveraineté technologique. Anduril promet une chaîne d’approvisionnement entièrement traçable et auditable. Luckey décrit ainsi la machine comme « l’ordinateur anti-surveillance » : l’utilisateur institutionnel doit pouvoir identifier chaque composant matériel et logiciel.

Ce projet renforce un peu plus l’influence croissante d’Anduril auprès du Pentagone. La startup travaille également à la compatibilité de sons système avec Windows, les distributions Linux gouvernementales et les anciens logiciels encore utilisés par certaines administrations.

Le prix de BlueChip n’est pas encore fixé, mais Luckey anticipe un surcoût d’environ 20 % par rapport à un PC haut de gamme comparable ( ce sera donc très cher). BlueChip servira surtout de première étape vers une gamme complète d’ordinateurs « Made in America », avec l’ambition particulièrement complexe de reconstruire localement une chaîne industrielle aujourd’hui largement asiatique.

 

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