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Les smartphones Android activent les alertes de séismes en France et dans plus de 200 régions/pays

3 min.
16 Oct. 2026 • 9:07
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Google annonce l’extension de son système d’alertes sismiques sur Android à plus de 200 pays et régions, contre 98 auparavant. Disponible notamment en France, cette technologie transforme les smartphones en capteurs capables de détecter les premiers signes d’un tremblement de terre et, dans certains cas, de prévenir les habitants quelques secondes avant l’arrivée des secousses.

Android Differents Types Alertes Seisme Tremblement de Terre

Plus de 200 régions couvertes par les alertes Android de tremblement de terre

Cette extension fait passer la couverture du système de 98 pays et régions à plus de 200 (qui sont à retrouver ici). Google cite notamment le Panama et le Guatemala parmi les nouveaux territoires concernés. Depuis son lancement en 2021, le système a envoyé plus d’un milliard d’alertes selon Google.

Les alertes s’appuient sur l’accéléromètre intégré à la plupart des smartphones Android. Lorsqu’un appareil détecte un mouvement caractéristique d’un séisme, il transmet un signal accompagné d’une position approximative aux serveurs de Google. En recoupant les données de nombreux téléphones, le système cherche à confirmer le tremblement de terre, à en estimer la localisation et l’intensité, puis à prévenir les utilisateurs situés dans les zones concernées. L’objectif est de transmettre l’alerte avant que les ondes sismiques n’atteignent certains endroits, sans garantir systématiquement un délai d’avance.

Google distingue trois niveaux de notification :

  • « Soyez vigilant » : une alerte simple signalant des secousses légères estimées, vous informant qu’un séisme a été détecté à proximité.
  • « Soyez prêt » : une alerte détaillée signalant des secousses plus fortes, vous invitant à vous préparer à agir.
  • « Agissez » : une alerte en plein écran signalant des secousses modérées à fortes, vous donnant des conseils immédiats pour assurer votre sécurité.

Une alerte plus détaillée dans les prochains mois

Google prévoit également d’enrichir l’alerte intermédiaire « Soyez prêt ». Dans les prochains mois, elle affichera une carte de la zone où des secousses ont été détectées, une estimation de la magnitude du séisme et des recommandations pour se protéger. Un bouton permettra de consulter des informations supplémentaires à mesure qu’elles seront disponibles. Google n’a toutefois pas communiqué de date précise pour ce déploiement.

Ce système ne remplace pas les dispositifs officiels de prévention et ne garantit pas que chaque séisme sera détecté à temps. La réception d’une alerte dépend notamment de la détection, de la connexion du téléphone et du délai disponible avant les secousses. En France, les utilisateurs peuvent vérifier les réglages concernés dans la rubrique « Sécurité et urgences » de leur appareil Android.

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