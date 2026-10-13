Données Grindr : la Norvège inflige une amende record à Xandr, filiale de Microsoft

La Norvège vient de durement frapper l’écosystème de la publicité ciblée. Datatilsynet, l’autorité norvégienne de protection des données, a infligé une amende de 92 millions de couronnes norvégiennes, soit environ 8,6 millions d’euros, à Xandr. Cette entreprise de technologies publicitaires, rachetée par Microsoft en 2022, est sanctionnée pour avoir traité des données sensibles provenant d’utilisateurs de Grindr sans consentement valable.
Entre juillet 2018 et avril 2020, Xandr participait aux enchères publicitaires automatisées utilisées par Grindr. Selon le régulateur, des informations permettant notamment de déduire l’orientation sexuelle des utilisateurs pouvaient alors circuler auprès de très nombreux acteurs de l’écosystème publicitaire.
De son côté, Xandr affirme avoir considéré que Grindr avait déjà obtenu le consentement nécessaire, un argument rejeté par Datatilsynet : « La responsabilité en matière de protection des données ne peut pas être déléguée à d’autres. » Cette position rappelle le bras de fer engagé par la Norvège contre Meta sur la publicité comportementale.
L’autorité a calculé l’amende à partir du chiffre d’affaires propre à Xandr, Microsoft n’ayant acquis la société qu’après la période concernée. Le groupe américain souligne d’ailleurs que l’enquête vise des pratiques antérieures au rachat et indique examiner actuellement ses possibilités de recours.
La décision prolonge une affaire ouverte en 2020 après une plainte du Conseil norvégien des consommateurs. Grindr avait déjà été condamné à 65 millions de couronnes pour les mêmes pratiques. Le dossier s’inscrit dans une surveillance européenne toujours plus sévère des traitements publicitaires, comme l’illustrent aussi les sanctions liées au ciblage sans consentement valable.
Au-delà du montant record pour Datatilsynet, cette décision envoie aussi un avertissement clair aux intermédiaires publicitaires : recevoir des données d’un partenaire ne dispense pas de vérifier que ces mêmes données peuvent être exploitées en toute légalité.
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
Apple dévoile HomeView, un écran connecté de 7 pouces qui rassemble divertissement, appels vidéo et contrôle de la...
Des lunettes connectées pour écouter de la musique, téléphoner et interroger une IA, mais pas pour filmer : les Ray-Ban Meta...
Netflix a obtenu les droits pour diffuser en exclusivité les 104 matchs de la Coupe du monde de football de 2030 en Espagne et en Andorre....
Disney relance Artemis Fowl sous la forme d’une série animée destinée à Disney Channel et Disney+. Le feu vert a...
Character.AI a demandé la protection du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites et engagé une vente supervisée par...
13 Oct. 2026 • 15:23
13 Oct. 2026 • 14:10
13 Oct. 2026 • 12:40
13 Oct. 2026 • 11:15