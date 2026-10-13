TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Business Tech Données Grindr : la Norvège inflige une amende record à Xandr, filiale de Microsoft
Business Tech

Données Grindr : la Norvège inflige une amende record à Xandr, filiale de Microsoft

2 min.
13 Oct. 2026 • 13:55
0

La Norvège vient de durement frapper l’écosystème de la publicité ciblée. Datatilsynet, l’autorité norvégienne de protection des données, a infligé une amende de 92 millions de couronnes norvégiennes, soit environ 8,6 millions d’euros, à Xandr. Cette entreprise de technologies publicitaires, rachetée par Microsoft en 2022, est sanctionnée pour avoir traité des données sensibles provenant d’utilisateurs de Grindr sans consentement valable.

Des données potentiellement accessibles à des milliers d’annonceurs

Entre juillet 2018 et avril 2020, Xandr participait aux enchères publicitaires automatisées utilisées par Grindr. Selon le régulateur, des informations permettant notamment de déduire l’orientation sexuelle des utilisateurs pouvaient alors circuler auprès de très nombreux acteurs de l’écosystème publicitaire.

Xandr

De son côté, Xandr affirme avoir considéré que Grindr avait déjà obtenu le consentement nécessaire, un argument rejeté par Datatilsynet : « La responsabilité en matière de protection des données ne peut pas être déléguée à d’autres. » Cette position rappelle le bras de fer engagé par la Norvège contre Meta sur la publicité comportementale.

Microsoft n’était pas propriétaire de Xandr au moment des faits

L’autorité a calculé l’amende à partir du chiffre d’affaires propre à Xandr, Microsoft n’ayant acquis la société qu’après la période concernée. Le groupe américain souligne d’ailleurs que l’enquête vise des pratiques antérieures au rachat et indique examiner actuellement ses possibilités de recours.

La décision prolonge une affaire ouverte en 2020 après une plainte du Conseil norvégien des consommateurs. Grindr avait déjà été condamné à 65 millions de couronnes pour les mêmes pratiques. Le dossier s’inscrit dans une surveillance européenne toujours plus sévère des traitements publicitaires, comme l’illustrent aussi les sanctions liées au ciblage sans consentement valable.

Au-delà du montant record pour Datatilsynet, cette décision envoie aussi un avertissement clair aux intermédiaires publicitaires : recevoir des données d’un partenaire ne dispense pas de vérifier que ces mêmes données peuvent être exploitées en toute légalité.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Microsoft Teams Hors-Sujet

Microsoft échappe à une amende de l’UE en séparant Teams de ses offres Office

Windows 10 Nouveau Menu Demarrer Juillet 2020 Bureau Actu OS

Windows 10 : une plainte contre Microsoft pour la fin du support

Opera navigateur internet Hors-Sujet

Opera dépose une plainte antitrust contre Microsoft au Brésil

Microsoft et Google Logos Internet

Cloud : Google abandonne sa plainte contre Microsoft en Europe

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Apple annonce HomeView, son écran connecté… indisponible en Europe

13 Oct. 2026 • 16:22
iPhoneAddict.fr

Apple dévoile HomeView, un écran connecté de 7 pouces qui rassemble divertissement, appels vidéo et contrôle de la...

Apple HomeView
ray-ban clubmaster audio

Ray-Ban Meta Audio : les lunettes sans caméra arrivent en France dès 349 €

13 Oct. 2026 • 16:21
0 Actu OS

Des lunettes connectées pour écouter de la musique, téléphoner et interroger une IA, mais pas pour filmer : les Ray-Ban Meta...

Equipe de France Football Coupe Du Monde 2026

Netflix va diffuser la Coupe du monde de 2030, mais pas partout

13 Oct. 2026 • 15:15
0 Internet

Netflix a obtenu les droits pour diffuser en exclusivité les 104 matchs de la Coupe du monde de football de 2030 en Espagne et en Andorre....

artemis_fowl

Artemis Fowl revient en série animée sur Disney+ avec Eoin Colfer

13 Oct. 2026 • 14:45
0 Geekeries

Disney relance Artemis Fowl sous la forme d’une série animée destinée à Disney Channel et Disney+. Le feu vert a...

Bureau d’une entreprise de chatbot pendant une procédure de faillite

Character.AI en faillite : Disney propose 20 millions de dollars pour ses actifs

13 Oct. 2026 • 14:25
0 Business

Character.AI a demandé la protection du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites et engagé une vente supervisée par...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple annonce HomeView, son écran connecté… indisponible en Europe

Apple annonce HomeView, son écran connecté… indisponible en Europe

13 Oct. 2026 • 15:23

image de l'article iPhone : Apple atteint 22 % de Pdm malgré l’effondrement du marché des smartphones

iPhone : Apple atteint 22 % de Pdm malgré l’effondrement du marché des smartphones

13 Oct. 2026 • 14:10

image de l'article Robert X. Cringely, grande figure du journalisme tech et témoin de la naissance d’Apple, est mort à 73 ans

Robert X. Cringely, grande figure du journalisme tech et témoin de la naissance d’Apple, est mort à 73 ans

13 Oct. 2026 • 12:40

image de l'article Being Heumann : premier trailer pour le film Apple TV de la réalisatrice de CODA

Being Heumann : premier trailer pour le film Apple TV de la réalisatrice de CODA

13 Oct. 2026 • 11:15

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site