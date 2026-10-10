Sport+ est lancé : ce que Canal+ rend gratuit, et ce qui reste payant

Canal+ a lancé Sport+ en France métropolitaine. Ce nouvel espace gratuit de son application rassemble des extraits, des émissions et certains événements sportifs en direct. L’accès est ouvert aux non-abonnés, mais il ne transforme pas l’ensemble du catalogue sportif du groupe en offre gratuite.

Neuf compétitions représentées, sans accès intégral à leurs matchs

La première chose à regarder est la nature du contenu proposé. Une compétition peut apparaître dans Sport+ à travers ses résumés et ses meilleurs moments, sans que toutes ses rencontres deviennent accessibles en direct. Cette nuance évite de confondre un espace gratuit consacré au sport avec un abonnement complet aux chaînes sportives.

Le périmètre annoncé comprend les trois compétitions européennes masculines de clubs de l’UEFA, la Premier League, l’Arkema Première Ligue, la Formule 1, le MotoGP, le Top 14 et la Pro D2. Canal+ prévoit des vidéos quotidiennes, dont des formats verticaux adaptés aux écrans de téléphone, ainsi qu’une sélection de rencontres et d’émissions.

Un compte Canal+ reste nécessaire, précise 01net, qui a présenté le service le jour de son lancement. En revanche, disposer d’une formule payante n’est pas une condition pour accéder à cet espace. Sport+ est intégré à l’application Canal+ : il ne s’agit pas de souscrire un nouvel abonnement autonome portant ce nom.

La page sportive officielle distingue déjà les prochains rendez-vous gratuits, les résumés et les émissions accessibles sans abonnement. Elle référence notamment le Canal Football Club et le Canal Rugby Club. Cette présentation fournit un repère plus utile que le seul logo d’une compétition : c’est la disponibilité de chaque programme qui détermine ce que l’on peut réellement regarder.

Pour les personnes qui suivent une équipe ou un championnat toute la saison, Sport+ ne garantit donc pas une couverture continue. Il peut en revanche convenir à ceux qui veulent voir les moments importants, retrouver une émission ou profiter ponctuellement d’un direct. Les abonnements existants conservent leur intérêt pour les contenus qui ne figurent pas dans la sélection gratuite.

Une porte d’entrée mobile vers les offres Canal+

Le choix des formats courts répond à un usage différent de la soirée passée devant un match entier. Un résumé vertical se consulte entre deux déplacements ; une émission permet de suivre les analyses après les rencontres. Regrouper ces contenus dans l’application donne à Canal+ un point de contact avec un public qui ne paie pas encore pour ses chaînes.

Le modèle commercial ne disparaît pas avec le prix d’accès. Le dispositif associe contenus gratuits, publicité et incitations à découvrir les offres payantes. Canal+ cherche ainsi à élargir son audience tout en conservant une distinction entre découverte et accès complet aux compétitions.

La concurrence se joue désormais autant dans les applications que dans les bouquets de télévision. Nous avons notamment évoqué l’arrivée de la Liga sur Disney+ et DAZN en France. Cette offre repose sur des abonnements et sur des droits propres : elle ne fait pas partie du catalogue gratuit annoncé pour Sport+. Pour le spectateur, le nom du championnat, le pays et le programme choisi restent déterminants.

La disponibilité d’une compétition ne préjuge pas davantage de la qualité technique de tous ses flux. Le cas des dix matchs proposés en 4K sur Ligue 1+ illustre cette distinction entre accès et modalités de diffusion. Le communiqué Sport+ ne promet pas une généralisation de l’Ultra HD à ses directs gratuits.

Cette extension de l’audience accompagne aussi la transformation de l’application. Les partenariats annoncés avec Google et OpenAI visaient déjà à faciliter l’indexation et la découverte des programmes. Sport+ intervient sur un autre levier : donner davantage de contenus à consulter avant même qu’un utilisateur ne choisisse de s’abonner.

Un mode anti-spoil et un premier rendez-vous en Formule 1

Canal+ annonce un mode anti-spoil destiné à préserver la découverte d’un résultat, ainsi que des Multi-Live regroupant plusieurs rencontres. Leur présence ne signifie pas que chaque match du catalogue est individuellement gratuit : il faut se référer aux programmes effectivement ouverts dans le service.

Le premier grand rendez-vous annoncé est le Grand Prix de Singapour de Formule 1, dimanche 11 octobre. La page officielle des programmes sportifs le classe parmi les prochains événements gratuits et y fait également apparaître la course sprint ainsi que la parade des pilotes.