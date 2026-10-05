Nikon réexamine une vidéo scientifique primée après la découverte de retouches par intelligence artificielle

Une vidéo récompensée par le prestigieux concours Nikon Small World in Motion 2026 provoque un sérieux débat dans la communauté scientifique. L’œuvre de Ning Xu, montrant les battements anormaux de cils respiratoires chez un enfant atteint de dyskinésie ciliaire primitive, a été retouchée à l’aide d’une intelligence artificielle après sa capture.

Des structures biologiques qui ont intrigué les chercheurs

La séquence originale avait été obtenue en niveaux de gris par microscopie super-résolution. Plusieurs biologistes ont cependant remarqué dans la version colorisée des anomalies : certaines structures apparaissent ou disparaissent brutalement, tandis que d’autres présentent des dimensions ou des mouvements jugés incompatibles avec la biologie connue.

L’image primée ci-dessus est sensée montrer les battements de cils à la surface de cellules pulmonaires

Ning Xu a finalement reconnu avoir utilisé un modèle d’IA lors du post-traitement afin de distinguer et coloriser des structures présentant des morphologies similaires. La situation rappelle les controverses déjà suscitées par des œuvres générées par IA récompensées dans des concours artistiques.

Nikon réexamine le premier prix

Nikon indique désormais « réexaminer attentivement » les informations initialement fournies ainsi que les documents techniques supplémentaires transmis par le lauréat. Le règlement de Small World in Motion interdit explicitement les vidéos générées par intelligence artificielle et autorise l’organisateur à réclamer les fichiers originaux.

Le débat s’est amplifié après qu’une analyse a signalé la possible présence de SynthID, le filigrane invisible de Google. Gemini peut désormais rechercher cette signature dans des vidéos, même si sa détection ne suffit pas à elle seule à déterminer précisément la nature des transformations appliquées.

Une question d’intégrité scientifique

Plusieurs chercheurs réclament maintenant la publication de la vidéo brute afin de comparer directement les données observées au résultat présenté. Juste après l’affaire Thelyson, ce nouveau gros couac confirme que l’accès massif aux IA génératives va obliger à revoir tous les systèmes de contrôle pour les concours artistiques ou scientifiques. Le temps de l’insouciance semble vraiment être révolu…