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Paramount-Warner : Le Seigneur des Anneaux : Shadow of the Past de Stephen Colbert serait mis en pause

3 min.
5 Oct. 2026 • 15:30
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Le retour en Terre du Milieu imaginé par Stephen Colbert pourrait prendre du retard. Si l’on en croit les bonnes sources de Knight Edge Media, The Lord of the Rings: Shadow of the Past aurait été placé en pause dans le contexte du rapprochement entre Paramount et Warner Bros. Le projet ne serait toutefois pas annulé à ce stade.

Un deuxième film Le Seigneur des Anneaux désormais incertain

Shadow of the Past avait été officialisé en mars 2026. Stephen Colbert doit en écrire le scénario avec son fils Peter McGee et Philippa Boyens, scénariste historique des adaptations de Peter Jackson.

Seigneur Des Anneaux

L’histoire se déroulerait quatorze ans après le départ de Frodon. Sam, Merry et Pippin entreprendraient de retracer leurs premiers pas à travers la Terre du Milieu, tandis qu’Elanor, la fille de Sam, chercherait à comprendre comment la Guerre de l’Anneau a failli basculer avant même d’avoir réellement commencé.

La fusion Paramount-Warner rebattrait les cartes

Le changement de contrôle chez Warner Bros. aurait conduit la nouvelle direction à réexaminer plusieurs projets. Selon le média américain, le tournage de Shadow of the Past, envisagé après celui de The Hunt for Gollum, ne serait désormais plus imminent.

Le studio souhaiterait notamment observer les performances de ce premier long-métrage avant d’engager davantage de moyens dans la franchise. The Hunt for Gollum, réalisé par Andy Serkis et produit par Peter Jackson, poursuit pour sa part sa production et reste attendu au cinéma en décembre 2027.

Pas encore d’annulation officielle

Cette mise en pause, non confirmée officiellement, doit être interpétée avec une certaine prudence, Warner Bros. n’ayant annoncé aucune annulation de Shadow of the Past. Stephen Colbert pourrait donc continuer à travailler sur le scénario pendant que la nouvelle direction redéfinit sa stratégie vis à vis de la célèbre franchise.

Le destin du film dépendra donc probablement des nouvelles ambitions de Skydance concernant la Terre du Milieu et, surtout, de l’accueil réservé à The Hunt for Gollum.

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